OM eist opnieuw taakstraf tegen man die ivoren beeldjes verkocht op internet

COEVORDEN/ARNHEM - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een taakstraf van 110 uur tegen een 76-jarige Coevordenaar die een collectie van dertig ivoren beeldjes en een bontjas te koop aanbood op internet. Als de man binnen twee jaar nog een keer de fout in gaat, moet hij drie maanden de gevangenis in.

De eis is iets lager dan de straf die de rechtbank in Almelo twee jaar geleden oplegde, toen werd de Coevordenaar veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De advocaat-generaal vindt een lagere straf op zijn plaats, omdat het ruim twee jaar duurde voor de zaak in hoger beroep behandeld wordt.Het geld dat hij volgens het OM verdiende met de verkoop, zo'n 4.700 euro, moet de man afstaan.De politie kwam de man op het spoor na een tip, waarna twee agenten zich voordeden als geïnteresseerden en een aantal beeldjes kochten. Het Openbaar Ministerie bestempelde de man destijds als professioneel handelaar, maar daar was de Coevordenaar het niet mee eens: "Het ivoor heb ik van mijn vader gekregen. Een soort erfenis."De handel in olifantenivoor is legaal als men kan aantonen dat het ivoor minsten zeventig jaar oud is, maar volgens het Openbaar Ministerie kon de man dat niet. De Coevordenaar heeft de beelden nog wel laten taxeren, maar die taxaties voldeden volgens de aanklager niet aan de juiste voorwaarden. Een aantal van de beeldjes waren volgens advocaat Peter Keijzer uit Emmen van mammoetivoor en dus sowieso niet illegaal.Het hof doet uitspraak op 18 juli.