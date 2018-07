Japanners kijken de bloemkunst af in Drenthe

Deel dit artikel:











De Japanners werken met nieuwe materialen. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Het resultaat! (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

RODEN - In een atelier in Roden zijn deze week zeven Japanse bloemschikkers aan het werk.

Zij leren de kneepjes van het vak van bloemist Jan van der Heijden. "Japanners zijn bijzonder geïnteresseerd in de Nederlandse bloemsierkunst", zegt Van der Heijden.



Natuurlijk

Wat is dan het verschil tussen Japanse en Nederlandse bloemsierkunst? Van der Heijden: "In Nederland verwerken we onze materialen op een natuurlijke manier. Dat betekent dat we een bloem neerzetten zoals hij groeit: rechtop."



In de Japanse bloemkunst, de Ikebana, worden bloemen gebruikt in een bepaald lijnenpatroon met een symbolische betekenis. "In Ikebana wordt een bloem dus misschien wel plat gelegd", aldus Van der Heijden.



Tokyo

Van der Heijden vliegt zelf een paar keer per jaar naar Tokyo om les te geven. Een keer per jaar komt er een groep naar Drenthe. Zij krijgen dan les in allerlei verschillende stijlen, zoals bruidswerk en vandaag een vrije stijl met lampenkappen.



Het resultaat is van vrijdag tot en met zondag te bewonderen in Museum Havezate Mensinge in Roden.