Muzikant Peter Linker (80) overleden

ASSEN - In zijn woonplaats Assen is afgelopen nacht muzikant Peter Linker overleden. Dat heeft zijn familie laten weten.

Linker was 65 jaar muzikant en luisterde door de jaren heen honderden feesten en partijen op, met onder andere zijn combo 'De Bardvillians'. Naast zijn muziekcarrière had Linker ook een schoonmaakbedrijf.Vorig jaar blikte RTV Drenthe terug op zijn lange muziekcarrière . Linker had geen les en leerde zichzelf gitaar spelen, vertelde hij toen. "Later, toen ik een beetje kon spelen, kreeg ik les van Jaap Slofstra. Hij had een sigarenwinkel in de Oudestraat in Assen en gaf gitaarles, achter de winkel, in een klein kamertje. Daar ben ik een jaar geweest, toen zei hij: ik kan je niks meer leren, Peter."Aanstaande maandag zal de crematie plaatsvinden. Hij laat een vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen achter. Peter Linker is tachtig jaar geworden.