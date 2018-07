Chirurg uit Emmen blijft voorwaardelijk geschorst na verlamming collega

EMMEN - Een chirurg uit Emmen is in hoger beroep voorwaardelijk geschorst voor de duur van een half jaar. De chirurg greep volgens het tuchtcollege te laat in toen een patiënt verlamd raakte tijdens een operatie.

De operatie werd uitgevoerd in de Ludmillenstift-kliniek in het Duitse Meppen, waar de chirurg werkt. Eerder werd hij door het college ook al voorwaardelijk geschorst De chirurg opereerde in oktober 2014 een, inmiddels gepensioneerde, collega van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Die vond dat de operatie te lang heeft geduurd en te ruw is verlopen, waardoor hij deels verlamd is geraakt. De chirurg was er bijna zes uur mee bezig, terwijl de gemiddelde tijd die ervoor staat volgens de geopereerde arts 2,5 uur is. Na de operatie had de man geen gevoel meer in zijn billen en benen.De avond na de operatie is er geen MRI-scan gemaakt voor nader onderzoek naar de klachten. Dit had wel moeten gebeuren, oordeelt het tuchtcollege. Toch zijn er volgens het college geen aanwijzingen dat de patiënt door de operatie verlamd is geraakt.