Politie neemt wapens in beslag De wapens die in beslag zijn genomen (foto: politie Emmen)

EMMEN - De politie in Emmen moest vanavond in actie komen, nadat er een melding binnenkwam over schietende mannen aan de Schietbaanweg.

Toen de agenten op de locatie arriveerden, kwamen ze twee mannen ter hoogte van het hunebed tegen. De mannen verklaarden tegenover de politie dat ze aan het oefenen waren. De wapens werden in beslag genomen.



De politie onderzoekt de zaak.