Nieuw-Buinen verliest jubileumwedstrijd met 2-1 van FC Groningen Nieuw-Buinen viert de gescoorde penalty (Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

VOETBAL - Voetbalvereniging Nieuw-Buinen heeft de jubileumwedstrijd tegen FC Groningen verloren met 2-1. Dankzij een rake penalty mochten de Drenten hopen op een stunt.

Geschreven door Janet Oortwijn

De wedstrijd werd gespeeld in het kader van het 100-jarig bestaan van de zondag-eersteklasser.



'Scoren tegen een profclub, voelt lekker'

Marc Schreuder scoorde namens de Drentse club. "Scoren tegen een profclub, dat voelt zeker lekker ja", zegt hij. "Wij hebben het goed gedaan en het is echt slecht van FC Groningen."



De eredivisionist begon met de A-selectie, die niet tot scoren kwam in de eerste helft. Na rust was het aan de beloften, die uiteindelijk het net twee keer wisten te vinden. Michael Breij scoorde vanuit een vrije trap en Tim Freriks maakte de 0-2. Schreuder besliste namens Nieuw-Buinen de 2-1 eindstand.



"Ook al zou het 1, 2, of 3-0 worden, dat maakt allemaal niet uit", zegt Schreuder. "We hadden wel wat spanning vooraf volgens mij. Veel publiek. De trainer zei ook dat we gewoon plezier moesten maken. Je kon wel zien dat Groningen kon voetballen en wij alleen maar achteruit moesten spelen, maar ik ben wel tevreden."



'Werd weer eens tijd dat FC Groningen hier kwam'

"Het werd wel eens weer tijd dat FC Groningen hier kwam spelen", zegt Siert van der Laan, voorzitter van de jubileumcommissie. "Dat was al twaalf jaar geleden en destijds ook nog op ons oude sportcomplex."



Morgen op TV Drenthe en op de website een uitgebreide reportage over het jubileum van vv Nieuw-Buinen.