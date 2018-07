Deel dit artikel:











Beleeffietspad verbindt toeristische hotspots in De Wolden Tussen Ruinen en Echten komt een fietspad (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

RUINEN - "Het fietspad moet eigenlijk meer een bestemming worden dan een verbinding." Dat zegt wethouder Jan ten Kate van De Wolden over het fietspad dat wordt aangelegd tussen Echten en Ruinen.

Hij omschrijft het toekomstige fietspad als een beleefpad. Gisteravond presenteerde hij het plan ervoor aan zo'n 120 omwonenden. "We hebben in De Wolden twee toeristische hotspots, dat zijn Ruinen en Echten. Dit fietspad ligt ertussenin."



Pannenkoekenrestaurant

Het wordt gedeeltelijk een glow-in-the-dark-fietspad, maar er komt ook van alles omheen. Zo wordt de oude luchtwachttoren uit de Koude Oorlog die er staat opgeknapt en komt er een pannenkoekenrestaurant.



Ten Kate: "Ook de Wieler Toer Club Ruinen, die bezig zijn met het aanleggen van een ATB-route, heeft toegezegd een deel van die route langs het fietspad te laten lopen. Zo kunnen ATB'ers het restaurant als startpunt gaan gebruiken", volgens Ten Kate.



Kunstproject

Er is een werkgroep die zich bezighoudt met de aankleding van het fietspad. "Die wil ook iets met kunst doen. Zo gaan bewoners bijvoorbeeld samen met kunstenaars een mozaïekbankje maken. Die wordt dan weer langs het fietspad geplaatst."



Na de bouwvak wordt gestart met de aanleg van het fietspad. Het pannenkoekrestaurant gaat volgend jaar open.