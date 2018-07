Onderzoek Lifelines gered door nieuwe miljoenen

GRONINGEN - Het noordelijke bevolkingsonderzoek Lifelines voor is de komende jaren gered. Na maandenlang lobbyen heeft het UMCG 40 miljoen bij elkaar. Daarmee kan het onderzoek vijf jaar vooruit.

Lifelines werd in in 2006 gestart met het doel om dertig jaar lang de gezondheid van de ruim 165.000 deelnemers uit Drenthe, Groningen en Friesland te volgen door ze elke vijf jaar te screenen.Lange tijd was het onzeker of het onderzoek kon blijven bestaan. Na twee onderzoeksronden bleek begin vorig jaar dat er niet genoeg geld was voor de derde ronde, die volgend jaar begint. Een aantal investeerders was afgehaakt.Met de 40 miljoen, waarvan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de helft betaalt, is de voortgang van Lifelines voor de komende vijf jaar veiliggesteld. Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betalen samen 15 miljoen en de drie noordelijke provincies investeren in totaal 5 miljoen, meldt RTV Noord "Lifelines is een heel bijzonder project waarin de laatste jaren een schat aan waardevolle informatie is verzameld", zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. "Met deze extra investering voor een volgende onderzoeksronde verwachten we nog meer verdieping en praktisch toepasbare kennis, bijvoorbeeld op de terreinen van leefstijlinterventies en preventie. Iedereen in Nederland en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan.”Om het onderzoek na 2024 te kunnen voortzetten, moet het UMCG tegen die tijd opnieuw op zoek naar financiering.