Ernstig ongeluk met trekker in Veeningen Ernstig ongeluk bij Veeningen (foto: Persbureau Meter) De vrouw moet uit haar auto worden gehaald (foto: Persbureau Meter)

VEENINGEN - Een automobiliste is vanochtend gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de weg Veeningen bij het dorp Veeningen.

De vrouw botste rond zeven uur met haar auto op een trekker met aanhanger die vanaf de Markeweg de Veeningen op wilde rijden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk.



De vrouw zat bekneld in haar auto en moest door brandweer worden bevrijd. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en was wel aanspreekbaar.