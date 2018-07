Deel dit artikel:











Container op TT-camping Jan & Bertha opnieuw in brand Opnieuw brand op TT-camping Jan & Bertha (foto: Persbureau Meter) In de container zat 'TT-afval', zoals tenten en bankstellen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een grote container op TT-camping Jan & Bertha in Assen is afgelopen nacht opnieuw brand ontstaan. Gisternacht woedde er ook al brand in de container.





De brandweer bluste het vuur afgelopen nacht door water te spuiten in de bak van een verrijker. Dat werd in de container gegooid.



Gistermiddag brak ook brand uit in een container



In de container zaten onder meer tenten, oude bankstellen en ander groot afval van de TT-camping aan de Witterbroek. Gistermiddag brak ook brand uit in een container op camping De Vledder aan de Witterhaar in Assen. De politie heeft geen aanwijzingen voor brandstichting, maar kan het ook niet uitsluiten, zegt woordvoerder Robert-Jan Valkema. "We doen geen verder onderzoek, maar we zijn wel extra alert in het gebied."