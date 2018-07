Stelling: Een beetje theater hoort bij het voetbal

ASSEN - Een Schwalbe is van alle tijden. Tijdens het voetballen wordt er wel eens overdreven na een tackle, wat geduw of getrek. Tijdens het WK is ook duidelijk te zien dat de spelers hier en daar wel erg vaak hard vallen, doorrollen, of veel pijn hebben.

Momenteel wordt de Braziliaan Neymar da Silva Santos Júnior, alias Neymar, beschouwd als dé toneelspeler van het WK voetbal. Er wordt ook veelvuldig de spot gedreven met de theatrale acties van de aanvaller, zoals in onderstaand filmpje:Ook het veelvuldig inzetten van de videoscheidsrechter en het uitdelen van gele kaarten dringt de acteerprestaties van sommige voetballers niet terug. Maar is dat nu echt zo erg? Of hoort een beetje theater er gewoon bij in het voetbal?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we je of jij je wel eens als een hufter gedraagt in het verkeer. Bijna 16 procent geeft toe zich inderdaad weleens schuldig te maken aan huftergedrag. Ruim 84 procent zegt dit nooit te doen. Er stemden 2.031 mensen.