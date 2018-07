Lifelines: Nu al lobbyen voor de volgende ronde onderzoeken

GRONINGEN - "We zijn ontzettend opgelucht." Dat zegt Saakje Mulder, directeur van bevolkingsonderzoek Lifelines. Het UMCG heeft 40 miljoen euro bij elkaar om de komende vijf jaar door te gaan met het grootschalige onderzoek.

Het ministerie van Volksgezondheid steekt 20 miljoen in de derde onderzoeksronde van Lifelines. Samen met de 5 miljoen van de drie noordelijke provincies en 15 miljoen van het UMCG en de Rijksuniversiteit kan het Lifelines-onderzoek weer vooruit. Het onderzoek kwam vorig jaar vanwege financiële tekorten op losse schroeven te staan."Het bedrag van het ministerie is precies waar we op hoopten. We wisten dat het eraan zat te komen, maar nu het hoge woord eruit is, zijn we ontzettend blij hier", zegt Mulder. "Het totaalbedrag is genoeg om de deelnemers allemaal opnieuw te bevragen, biomateriaal af te nemen en dit op te slaan."Na de nieuwe onderzoeksronde, die volgend jaar begint, zijn er nog een aantal rondes van vijf jaar gepland. "We beginnen nu al met een nieuwe lobby voor de financiering daarvan", kondigt Mulder aan.Lifelines begon in 2006 met het doel om dertig jaar lang de gezondheid van de ruim 165.000 deelnemers uit Drenthe, Groningen en Friesland te volgen. Mensen worden gevraagd naar hun leefstijl en ze staan onder meer bloed en urine af.Mulder: "Als je elke keer hetzelfde vraagt, dan kun je kijken naar de ontwikkelingen. We leggen 8.000 variabelen vast, dat is heel veel. We hebben nu twee meetmomenten gehad en kunnen al wel wat vergelijkingen maken", aldus Mulder."Zo zijn we erachter gekomen dat mensen die longpufjes gebruiken een grotere kans hebben op obesitas. En dat aardbevingsschade leidt tot stressgerelateerde gezondheidseffecten. En ook interessant is dat sommige mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geen preventieve medicijnen gebruiken. Daar kunnen we dan direct actie op ondernemen."