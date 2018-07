OM eist voor de vierde keer veelplegersstraf na diefstal slang

ASSEN - Voor een 48-jarige man uit Assen dreigt voor de vierde keer de veelplegersstraf ISD, dat is twee jaar cel met behandeling.

Het Openbaar Ministerie wil dat de man ISD opgelegd krijgt, omdat hij op 10 mei een slang stal uit een dierenzaak in Assen. Het dier overleefde de diefstal niet. Hij werd doodgetrapt toen de dief werd gearresteerd.De diefstal was een noodkreet, zei de man. Hij kwam na een eerdere veelplegersstraf op straat te staan, zonder dat er iets voor hem was geregeld, zei hij. De man gebruikte alcohol en drugs om het leven op straat wat draaglijker te maken. Hij wilde geen behandeling meer, die noemde hij onzinnig."Waarom steelt u een levend wezen. Dat is laf. Daar til ik zwaar aan", zei de officier van justitie. De officier zei zich bewust te zijn van de onwillige houding van de man, maar ziet toch liever opnieuw een opsluiting in de kliniek: "Er moet een oplossing voor u worden gevonden. Daar hebben we de tijd voor, de opname duurt twee jaar."De rechtbank doet 19 juli uitspraak.