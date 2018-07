Voormalig FC Emmen-speler moet twaalf jaar zitten voor dodelijke steekpartij

ALMELO - Oud-speler van FC Emmen Ruud ter H. (35) moet twaalf jaar de cel in voor het doden van een man uit Winterswijk en poging tot doodslag op de broer van het slachtoffer.

Ook Ter H.'s 32-jarige broer werd door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf.De broers Ter H. uit het Twentse Glanerbrug kregen in augustus vorig jaar ruzie met twee andere broers in een café in Reutum. De ruzie in de kroeg leek eerst gesust, maar liep alsnog uit de hand toen de broers Ter H. een mes uit de keuken haalden en de slachtoffers uit Winterswijk buiten in hun rug staken.De 22-jarige Roelof Esman overleed korte tijd later. Zijn broer overleefde de aanval. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden beriepen de broers Ter H. zich op hun zwijgrecht. De officier van justitie, die ook twaalf jaar cel eiste , noemde hun opstelling 'onnodig grievend' en 'laf'.De rechtszaak verliep erg emotioneel. De moeder van de slachtoffers gaf in haar slachtofferverklaring aan dat ze beide broers het liefst in de rechtbank zou doodschieten.De familie laat in een eerste reactie weten tevreden te zijn met de uitspraak. Ruud ter H. speelde vanaf het seizoen 2009/2010 bijna vier seizoenen voor FC Emmen.