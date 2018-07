Deel dit artikel:











Honderden medewerkers UMCG gaan actievoeren Bij het UMCG wordt vanmiddag actie gevoerd (foto: ANP/Vincent Jannink)

GRONINGEN - Honderden medewerkers van het UMCG gaan vanmiddag actievoeren op het plein voor het ziekenhuis. Dat verwacht FNV-woordvoerster Harma Schrage.

De medewerkers strijden voor een betere cao voor de academische ziekenhuizen, waar ook het UMCG onder valt. Volgens Schrage willen de medewerkers 3,5 procent loonsverhoging in plaats van de twee procent die de werkgevers bieden. "Zij willen de loonsverhoging laten ingaan op 1 augustus, maar omdat de cao afliep op 1 januari, willen wij dat de nieuwe ook met terugwerkende kracht dan ingaat", zegt Schrage.



Onderhandelingen muurvast

Er wordt al maanden onderhandeld over een nieuwe cao, maar de gesprekken zitten muurvast. Behalve meer loon eisen de medewerkers ook verlaging van de werkdruk. Vakbondsvrouw Schrage: "Het is lastig om nieuw personeel te krijgen in de zorg en dat betekent dat steeds minder mensen steeds meer werk moeten doen. Daar is de rek nu een beetje uit. Wij willen allerlei maatregelen in de cao hebben, waardoor de werkdruk omlaag gaat, zoals taken die niet echt bij de zorg horen bij de zorgmedewerkers weghalen.



Regeling voor oudere werknemers

Ook willen de bonden een generatieregeling, waarbij oudere medewerkers met behoud van loon wat werktijd inleveren. "Zij kunnen op die manier wat rustiger naar hun pensioen toe werken. Die tijd die vrijkomt kan dan dan gebruikt worden om jongeren intern op te leiden."



Mogelijk meer acties

Ondanks de actie garandeert Schrage dat patiënten gewoon zorg krijgen vanmiddag. "Een deel van het personeel is natuurlijk gewoon aan het werk, dat gaat door." Wel is de actie van vandaag een opmaat naar meer als er geen akkoord komt, kondigt ze aan. "Wanneer wij niets doen en mensen zich over de kop gaan werken, hebben patiënten daar veel meer last van. Beter nu even wat last en dan de zaak goed regelen in een nieuwe cao dan dat we zo doorkachelen met elkaar."