Deel dit artikel:











Harry de Vroome Penning gaat naar de schaapskooi in Ruinen De schaapskooi kwam als beste uit de bus (foto: Frans Beune)

ASSEN/RUINEN - De Harry de Vroome Penning voor het behouden en mooier maken van natuur en landschap gaat naar de schaapskooi in Ruinen. De prijs van het Drents Landschap werd vanmiddag uitgereikt in het Duurzaamheidscentrum in Assen.

De penning werd uitgereikt door Ali Edelenbosch, voorzitter van de Werkgroep Harry de Vroome Penning.



'Fantastisch eindresultaat'

De werkgroep koos voor de schaapskooi in Ruinen omdat zij het bijzonder knap vindt dat de Stichting het Drentse Heideschaap 'een dergelijk grootschalig project heeft opgepakt en tot een fantastisch eindresultaat heeft gebracht.'



Met de overwinning van de schaapskooi vist de Vereniging Historisch Anloo achter het net. Zij waren genomineerd voor het herinneringsmonument bij het onderduikershol in het Evertsbos in Anloo.



De jury waardeert het extra dat de vrijwilligers van de schaapskooi steeds in beeld hebben gehouden hoe het eindresultaat eruit moest zien en dat ze daarbij geen enkele concessie hebben gedaan.



Kwetsbare omgeving

"Het is knap dat de gerestaureerde oude schaapskooi zo organisch past bij de toch best imponerende moderne nieuwbouw. En dat in zo'n kwetsbare natuurlijke omgeving", aldus de jury.



Er werd dit jaar nog een extra penning uitgereikt. Auteur Bernhard Hanskamp won een oeuvreprijs voor zijn publicaties en zijn inzet om het Drents Landschap op de agenda te krijgen.



Ontwikkeling van het Drentse landschap

De Harry de Vroome Penning wordt elke twee jaar uitgereikt en is bedoeld voor mensen die iets bijzonders doen voor de ontwikkeling van het Drentse landschap. De prijs is vernoemd naar Harry de Vroome, die werkte bij Staatsbosbeheer en zich daar inzette voor de Drentse natuur. Hij overleed in 2001.



Twee jaar geleden werd de prijs gewonnen door landschapsarchitect Alex Droog. Hij ontwierp de geluidswal en het ecoduct langs de A28 bij het Dwingelderveld.