Anderhalf jaar cel voor onhandige overvaller tankstation Assen De man overviel een tankstation in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een 23-jarige man uit Assen moet voor een overval op een tankstation aan de Zwartwatersweg in zijn woonplaats anderhalf jaar de cel in. De straf is gelijk aan de eis die twee weken geleden door het Openbaar Ministerie werd gesteld.





Zwijgende verdachte

De Assenaar was thuis met zijn vader. De slof sigaretten lag daar ook. De zoon des huizes droeg bovendien dezelfde schoenen die te zien waren op de camerabeelden. De zoon wilde niets zeggen. Zijn vader wel, die meldde dat zijn zoon cocaïneverslaafde is en met schulden kampt.



De onhandige overvaller heeft een strafblad, waaraan nu zijn eerste overval wordt toegevoegd. De medewerkster van het tankstation werd op 6 april door de man bedreigd met een slagersmes. Hij maakte een slof sigaretten en 350 euro buit. De man werd gesnapt doordat hij tijdens zijn vlucht een pinpas en telefoon verloor. Binnen een uur hadden de agenten de man te pakken.