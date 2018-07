Nieuw-Buinen viert 100-jarig voetbaljubileum: 'Veel meegemaakt'

VOETBAL - Vv Nieuw-Buinen bestaat over twee weken honderd jaar. De club viert dat deze maand met allerlei jubileumactiviteiten.

De aftrap van het jubileum was de wedstrijd tegen FC Groningen gisteravond. "Dat is natuurlijk subliem, dat kunnen we ons niet beter wensen", aldus voorzitter van de jubileumcommissie, Siert van der Laan.Er kwamen ruim 2000 mensen naar de Buunerdome, waaronder veel oud-spelers. "Ik heb altijd in het eerste gevoetbald samen met Otto en bij de veteranen", zegt Uppie Norder, die ook wel bekend stond als de Spits van Nieuw-Buinen. "Veel doelpunten gemaakt, ja.""De promoties naar de Hoofdklasse zijn voor mij echt mooie herinneringen", zegt Otto Rasters. "Nu doe ik nog een beetje vrijwilligerswerk hier en help mee in de kantine."De promoties van de huidige zondag eersteklasser naar de Hoofdklasse, in 2002, 2009 en 2012, was een veelbesproken onderwerp tijdens het herinneringen ophalen. "We degradeerden ook weer gelijk, dat zijn dan weer dieptepunten", lacht een toeschouwer.Oud-voorzitter Siert van der Laan is 57 jaar betrokken bij de club. "Een hele poos, ja. In mijn eerste periode als voorzitter gingen we aan de slag met het sportcomplex", vertelt hij. "In 2006 zijn we daarmee begonnen en in 2011 stond het er. Het was een lang traject, soms ook moeizaam maar kijken er met veel voldoening op terug."En toekomstdromen? "Dat weet ik zo niet. Handhaven in de eerste klasse", aldus Van der Laan.De hele maand juli staat in het teken van het jubileum. Zo wordt er onder meer een jubileummarkt georganiseerd, een feest voor de jeugd en is er een reünie.