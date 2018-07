Deel dit artikel:











Kettingbotsing op A28 bij Assen Het is een ravage op de weg (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de A28 bij Assen, ter hoogte van Zeijerveen, zijn vier auto's op elkaar gebotst. Hierbij zijn twee mensen gewond geraakt.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Op de weg in de richting van Hoogeveen is het een ravage. Het verkeer wordt over de parkeerplaats van het naastgelegen tankstation geleid. Dit veroorzaakt een file van twee kilometer.