Mieren: harde werkers van de natuur

Ze zitten in je tuin. Soms zitten ze in je huis en natuurlijk zijn ze in het bos: mieren. Iedereen kent ze, maar waarschijnlijk weinig mensen weten dat er wel 12.000 soorten zijn. We duiken in de wereld van de mieren met boswachter Pauline Arends.

Mieren kunnen eigenlijk overal leven en je ziet ze ook bijna overal ter wereld. Sommige leven onder de grond, andere hoog in de bomen. Ze zijn nauw verwant aan de wesp en dat kun je ook wel zien aan hun bouw.Mieren leven in een kolonie die bestaat uit één of meerdere koninginnen met werksters en mannetjes. De mannetjes hebben slechts één doel: het bevruchten van de koningin. Dat doen ze vliegend in de lucht. Daarna gaan ze snel dood. Alleen de mannetjes en de koninginnen hebben daarom vleugels.De grootste groep is de werksters. Werksters zijn allemaal vrouwtjes, die verschillende taken hebben. De soldaten graven de kolonie. Door hun grote kaken zijn ze goed in graven. De verkenners zijn er om voedsel te zoeken. Het zijn meestal de ouderen van de kolonie. Als die tijdens hun werk worden aangevallen of opgegeten, is dat geen groot verlies voor de kolonie.De jongste volwassen mieren krijgen de taak om de larven te verzorgen. De luizenkwekers zijn verantwoordelijk voor de luizen, die ze als een soort koeien houden. In de winter worden deze luizen op stal gezet, zodat ze zodra het warm genoeg is gemolken kunnen worden. Verder bestaat een nest uit opslagvaten, slavenhalers en slavenhouders en voedselmakers.Alle ongeveer 12.000 soorten mieren hebben verschillende eigenschappen. Zo verschilt de grootte van een kolonie; er zijn er die uit miljoenen mieren bestaan. Ook verschilt het aantal koninginnen per kolonie. Sommige soorten hebben maar één koningin, andere hebben er soms honderden. Een derde verschil is de woonomgeving van de mieren. Zo voelt de gele weidemier zich thuis onder de grond.Kijk hier hoe Pauline het nest van de gele weidemier ontdekt.