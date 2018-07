Waterschap Vechtstromen: geen water uit vijvers halen

EMMEN/COEVORDEN - Waterschap Vechtstromen verbiedt water halen uit vijvers in de bebouwde kom. Dat doet het waterschap als gevolg van de aanhoudende droogte in Nederland.

Vechtstromen beheert in onze provincie het water in (delen van) de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden.Als gevolg van de droogte en de hoge temperaturen ontstaan er volgens het waterschap problemen met de waterkwaliteit van vijvers in de bebouwde kom. In warm water zit minder zuurstof dan in koud water, waardoor vissen en andere waterdieren het al moeilijker hebben. Verdwijnt er water uit de vijver, dan ontstaat er een nog grotere kans op vissterfte en blauwalg.Het waterschap stelt het verbod in, omdat het tijdens vorige droogteperiodes heeft gezien dat bedrijven water uit de vijvers gebruiken om land te sproeien. Medewerkers van Vechtstromen gaan de komende tijd extra opletten of het verbod niet wordt overtreden.