Deel dit artikel:











Brand in politiebureau Klazienaveen Brand in het politiebureau in Klazienaveen (foto: Persbureau Meter) De oorzaak van de brand is onbekend (foto: Persbureau Meter)

KLAZIENAVEEN - In het politiebureau aan de Jonkheer M.W.C. de Jongestraat in Klazienaveen is vanmiddag brand uitgebroken.

Rond twintig voor vier kwam er een melding binnen dat er een brand woedde in het politiebureau. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Het gebouw is ontruimd en de brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.



Bureau gesloten

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie kan nog niets melden over eventuele schade. Het politiebureau is tot nader order gesloten en dat betekent dat er ook geen aangiftes kunnen worden gedaan in Klazienaveen. De politie laat weten dat aangiftes online en telefonisch gewoon kunnen worden behandeld.