Deel dit artikel:











Jongeren dragen bij aan ontwikkeling waterstofwijk Hoogeveen De studenten komen samen om op onderzoek te gaan (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Een overzicht waar moet komen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) De locatie waar een gedeelte van de waterstofwijk moet komen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

NIJSTAD - Een groep van 22 pas afgestudeerden, en zogeheten jong professionals, is van 4 tot en met 6 juli in Drenthe om de ideeën voor een woonwijk op waterstof in Nijstad-Oost in de gemeente Hoogeveen verder uit te werken en concreter te maken.

Geschreven door Petra Wijnsema

Het plan is om tachtig tot honderd woningen te realiseren op de hoek van de Nijstad en de Zuidwoldigerweg. Het gaat om de eerste waterstofwijk in de wereld. De wijk gaat uit negen erven bestaan, waarvan bewoners deels mede-eigenaar zijn. Tussen de erven komen een soort olifantenpaden, waar bewoners veilig kunnen lopen. Bedoeling is dat de eerste spade in het najaar van 2019 de grond in gaat.



Is waterstof explosief?

De waterstofwijk heeft als doel om duidelijkheid te krijgen over de vraag of waterstof geschikt is als brandstof voor een woonwijk. Gebruik van waterstof roept veel vragen op zoals: hoe veilig is het? Kan een cv-ketel branden op waterstof? Kan het bestaande aardgasnetwerk worden gebruikt voor het transport van waterstof?



De jongeren komen uit het hele land en hebben allemaal verschillende achtergronden, zoals ruimtelijke ordening, externe veiligheid of economie. Ze worden in groepjes verdeeld en krijgen drie dagen de tijd om te onderzoeken hoe zo'n woonwijk het beste kan worden gerealiseerd. Ze denken bijvoorbeeld na over de vraag of alle huizen een unit op waterstof moeten krijgen, of dat er voor meerdere huizen een grotere unit komt. Hun informatie krijgen ze door gesprekken met partijen die betrokken zijn bij het ontwerp van de wijk en door discussies met elkaar.



Jan-Willem Wesselink begeleidt de studenten en kan ze over de veiligheid meteen uitsluitsel geven: "Waterstof is niet gevaarlijker dan aardgas of lpg."



Vergeet omwonenden niet

De eerste dag verdiepen de jong professionals zich in de waterstofeconomie in het algemeen. De tweede dag bezoeken ze de locatie waar de wijk komt en het boerenbedrijf Neutel dat er vlakbij ligt, zodat ze ook leren om de omgeving te betrekken bij het maken van plannen. De derde dag presenteren ze hun plannen aan een vakjury die een winnaar kiest.



Boerin Hennie Neutel vond het heel interessant om de groep studenten en betrokkenen bij het ontwerp van de wijk op bezoek te hebben. "Wij hebben al zonnepanelen en ik heb vandaag geleerd dat die zich heel goed laten combineren met waterstof," zegt Neutel.



De verwachting is dat er meerdere plannen uit rollen die bruikbaar zijn om verder mee aan de slag te gaan.