'Het is een heel grote eer dat wij de Motorcross of Nations mogen organiseren'

MOTORCROSS - Assen is volgend jaar gastheer van de Motocross of Nations. De promotor van het WK motorcross maakte dat bekend bij het presenteren van de voorlopige kalender. Het wereldkampioenschap voor landenteams staat volgend jaar gepland op het TT Circuit.

Sportpromotor Lee van Dam uit Assen klinkt opgewekt na het horen van het goede nieuws. "Ik ben er heel blij mee; het is een grote eer. Dit is de kers op de taart. We hebben een aantal jaren de Motorcross Grand Prix georganiseerd en als een soort verdienste is ons de Motorcross of Nations toegekend."Het motorfestijn vindt plaats op 28 en 29 september. Liefhebbers van motoren kunnen in de agenda de data met rood omcirkelen, want dat het doorgaat staat vast. Van Dam: "We staan op de kalender van de organisatie, dus het definitief. Wij komen nu ook in aanmerking voor een subsidie."De Motorcross of Nations mag je volgens Van Dam omschrijven als de Olympische Spelen van het motorcrossen. Het is de allergrootste motorcrosswedstrijd ter wereld. "Vijfenveertig landen sturen hun beste coureurs naar het toernooi en die maken dan uit welk land wereldkampioen wordt."Het toernooi gaat altijd gepaard met veel bezoekers. "De Grand Prix trekt jaarlijks zo’n vijftien- tot twintigduizend mensen; met de Motorcross of Nations kun je rekenen op het drievoudige ervan. De Nations wordt een keer in de tien tot vijftien jaar aan een land toegekend. Het gaat dus om een unieke happening in september", aldus Van Dam.Voordat het zover is, moet het TT Circuit in september nog wel even omgetoverd worden tot een zandbak. "Er moeten tonnen met zand komen om de races mogelijk te maken, maar dat komt wel goed."