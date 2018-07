Deel dit artikel:











Jan de Jonge aan de slag in Turkije Jan de Jonge (r) wordt trainer in Turkije (foto: ANP/Vincent Jannink)

VOETBAL - Jan de Jonge heeft een contract getekend bij het Turkse Eskişehirspor, dat uitkomt in de tweede divisie van Turkije. De voormalig hoofdtrainer van FC Emmen wordt veldtrainer bij de Turkse club.

In Eskişehir zal hij tijdens de trainingen hoofdtrainer Fuat Capa assisteren.



De geboren Emmenaar was tijdens zijn voetballoopbaan actief bij onder andere FC Emmen, FC Groningen en sc Heerenveen. Na zijn spelerscarrière werd hij onder meer hoofd-opleidingen en hoofdtrainer van FC Emmen.



Verbeeks ontslag

De Jonge werd na zijn periode bij FC Emmen assistent-trainer bij sc Heerenveen, eerst onder Foppe de Haan en later onder Gertjan Verbeek. Hij volgde Verbeek naar het Duitse Vfl Bochum en FC Twente, waar hij na diens ontslag dit jaar vertrok.



Eski​şehirspor degradeerde twee jaar geleden uit de Süper Lig; de eerste divisie van Turkije. Vorig seizoen eindigde de club uit Anatolië als veertiende in de tweede divisie.