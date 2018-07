Deel dit artikel:











Communicatie Nordica Air richting passagiers moet beter Airport Eelde en Nordica pakken samen communicatie op (foto Andries Ophof)

EELDE - Groningen Airport Eelde en luchtvaartmaatschappij Nordica Air gaan samen zorgen voor een betere communicatie naar de passagiers. Dat hebben de twee vandaag afgesproken.

Geschreven door Andries Ophof

Nordica-topman Sven Kukemelk was in Eelde voor een gesprek met de directie van de luchthaven. Dit naar aanleiding van de annuleringen van vluchten. Passagiers roeren zich en vragen zich af of de maatschappij wel betrouwbaar is. De druppel was een weekend waarin vluchten vanwege technische problemen werden geannuleerd. En dan was er ook nog een staking van Franse luchtverkeersleiders, waardoor passagiers in Nice bleven staan en pas een dag later weer terug konden.



Nice was een grote ramp voor ons

Voor die passagiers was het moeilijk een alternatief te vinden zegt Kukemelk. "Het was een rampweekend met technische problemen. En voor de passagiers in Nice was geen alternatief te vinden, omdat veel vluchten waren geschrapt. Bovendien was er een tekort aan hotelkamers, juist vanwege al die annuleringen om passagiers onder te brengen."



Wat bij de klanten van Nordica blijft hangen, is het feit dat ze vinden dat ze niet of te laat zijn geïnformeerd. Via de media klaagden passagiers ook dat er helemaal geen contact was geweest. "Als mensen via een boekingssite een ticket kopen, dan krijgen we vaak niet het mobiele nummer of het e-mailadres van de passagier en kunnen we ze ook niet bereiken. Dat is lastig." Kukemelk heeft persoonlijk contact gehad met een aantal kritische passagiers.



Nederlandse piloten

Nordica heeft inmiddels een aantal zaken aangepast. Zo staat er in Kopenhagen een reservetoestel. Bovendien heeft de maatschappij Nederlands personeel aangenomen. "Vanaf volgende week worden passagiers elke dag in het Nederlands welkom geheten. Er is altijd een Nederlands bemanningslid aan boord.



En dan is er nog de communicatie tussen de luchtvaartmaatschappij en de Nederlandse passagiers. Die moet beter. "We hebben met de luchthaven afgesproken dat we dat samen oppakken." Groningen Airport Eelde gaat helpen om die communicatie bij calamiteiten te verbeteren, zo zegt directeur Marco van de Kreeke. "Ik snap best dat mensen getroffen worden. Maar dat betekent overigens nog niet Nordica het slecht doet. Maar wij gaan helpen als er een probleem is."



97 procent van de vluchten vertrekt

Sven Kukemelk van Nordica is tevreden over de vluchten vanaf Airport Eelde tot nu toe. Het aantal passagiers groeit. In juli meer dan verwacht. "Veertig procent van de passagiers zijn zelfs mensen die vanuit het buitenland Nederland bezoeken." En dat er een extreem aantal vluchten is geannuleerd de afgelopen tijd, bestrijdt hij ook. "97 procent van alle vluchten vertrekt gewoon. 93 procent daarvan vertrekt op tijd. In Nederland is geen enkele maatschappij die dat haalt. Maar het kan nog beter."