Inwoners Tynaarlo krijgen miljoen terug

VRIES - De gemeente Tynaarlo gaat inwoners een miljoen euro teruggeven van de afvalstoffenheffing die ze betaald hebben.

Uit de jaarrekening van 2017 blijkt dat de gemeente de inwoners teveel heeft gerekend.De gemeente heeft een reserve van anderhalf miljoen euro om tegenvallende inkomsten uit de afvalstoffenheffing op te kunnen vangen, maar volgens wethouder Henk Lammers kan daar wel een miljoen uit.Lammers: "Volgens ons hoeft die voorziening maar een half miljoen euro groot te zijn. Daarom willen we een miljoen teruggeven aan de betalers van de heffing."Op welke manier de heffing aan de inwoners zal worden terugbetaald, wordt nog onderzocht door het college. In november wordt daar meer over bekend.De gemeente Tynaarlo telt 14.026 huishoudens. Als dat miljoen over hen verdeeld gaat worden, krijgt elk huishouden 71,30 euro terug.