Deel dit artikel:











Annen in miniatuurvorm bijna 200 jaar terug in de tijd Dick Boter en Winny Feenstra (rechts) bouwden een paar jaar aan de maquette Annen anno 1832 (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) De maquette van Annen zoals het dorp er in 1832 uitzag (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) De kaart van Annen met alle bebouwing van nu (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Annen volgens de eerste kaart uit 1832 met 66 keuterijen en huisjes (fotot: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ANNEN - Bijna 200 jaar geleden was het dorp Annen niet groter dan 66 huisjes en keuterijtjes, met weilanden in het midden en bos en graanvelden eromheen. Van dat historische dorpje is weinig meer over, tot vandaag. Want er is nu oud-Annen in het klein.

Geschreven door Margriet Benak

Dat is te danken aan vier nijvere leden van de Historische Vereniging Annen. Het kwartet heeft de afgelopen jaren vele uren lopen knutselen om dat oude, kleine Annen op schaal na te bouwen. Het resultaat is een fraaie maquette, van anderhalf bij anderhalf, wat eigenlijk Annen voorstelt van een kilometer bij een kilometer.



Met dank aan Napoleon

De basis voor oud-Annen in het klein zijn de oudste cartografische kaarten uit het jaar 1832. Dat die bestaan is te danken aan Napoleon. Die wilde een eerlijke grondbelasting heffen en gelastte in 1810 dat alle percelen en bezittingen in kaart werden gebracht.



Het was voor de Historische Vereniging nog een hele tour om alle kaartgegevens ook keurig op het houten plaatwerk te krijgen. "Maar daar hadden we iets op bedacht: we gebruikten een beamer, waarmee we de kaart op een rechtopstaande houten plaat in beeld brachten en zo tekenden we alles over, met potlood en liniaal", lacht Winny Veenstra.



Zelfs de koeien op schaal

Drie winters lang hebben ze er uren en uren aan gewerkt: zagen, schaven, schuren, verven en plakken. "We hebben zelfs de koeien, varkens en schaapjes op schaal", wijst Feenstra naar een trio grazende zwartbonten.



Winny Feenstra waakte over de historische werkelijkheid en verenigingslid Dick Boter liet vooral zijn handige handjes wapperen, "Ik ben niet zo van de historie". Met twee vrouwen in het gezelschap was het precisiewerk verder gewaarborgd. "Het is zeer geslaagd, en heel realistisch geworden. Ook wat kleur betreft, en natuurlijk de verhouding. Vooral als je nagaat dat we geen volleerde maquettebouwers zijn", zegt Feenstra trots.



Beschermkap

Aan alles is gedacht: de maquette is in vier delen in elkaar te zetten, met ook nog een beschermkap erom heen, zodat oud-Annen in miniatuurvorm op reis kan en tentoongesteld kan worden, maar tegelijkertijd ook beschermd wordt.

De Historische Vereniging denkt vooral de oudere inwoners er een groot plezier mee te doen, dat het oude Annen nu compleet in beeld is gebracht, al is het in het klein. "En de schooljeugd, die kan er natuurlijk ook wat van leren, van hoe het hier bijna 200 jaar geleden was", vertelt Feenstra.



Weinig meer over

Van het Annen van toen is trouwens weinig meer over, constateert Feensta, al zijn er hier en daar wel herkenningspunten. "Onze huidige Schoolstraat bijvoorbeeld, die zie je hier op de maquette toch al ruw ingetekend als route, tussen karrensporen en de andere zandpaden. En kijk eens naar het midden, al die groene weilanden op de es met daarom heen de keuterijtjes en huizen. Heden ten dage nog altijd herkenbaar als onze mooie groene Brink", aldus Feenstra.



Op reis door gemeente

Annen anno 1832 is vanaf vandaag te zien, voor iedereen die dat wil. De maquette is vanmiddag in het gemeentehuis in Gieten onthuld. Daar staat ie tot 3 augustus. Daarna gaat de maquette verder op reis door de gemeente, waaronder naar verzorgingshuis het Holthuys in Annen. "En de oude bewoners daar, die vinden het vast en zeker prachtig", besluit Feenstra.