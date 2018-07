Zeven Drentse gemeenten lopen achter bij huisvesten statushouders

ASSEN - Er zijn nog steeds gemeenten die statushouders voorrang verlenen in de procedure rond een huurwoning. Dat is sinds een jaar niet meer verplicht, maar toch doen de meeste gemeenten dat nog steeds. Ook Drentse gemeenten geven statushouders nog steeds voorrang.

Een statushouder is een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen. Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht om jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten.Zeven Drentse gemeenten hebben een achterstand bij deze taakstelling. De grootste achterstand heeft de gemeente Emmen. Hier moeten nog vijftig vergunningshouders een dak boven hun hoofd krijgen. Andere gemeenten die achterlopen zijn Hoogeveen (36), De Wolden (18), Meppel (13), Borger-Odoorn (10), Westerveld (8) en Assen (4). In totaal hebben deze Drentse gemeenten een achterstand van 139 vergunningshouders die op een woning wachten.Tynaarlo, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld lopen voor op hun taakstelling. Deze gemeenten huisvesten inmiddels 74 statushouders meer dan volgens de taakstelling verplicht is. De gemeente Coevorden voldoet precies aan de taakstelling.Volgens de Huisvestingswet kunnen gemeenten zelf bepalen welke groepen zij voorrang willen geven. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld mensen in een noodsituatie of huurders die vanwege sloop of renovatie moeten verhuizen. In Drenthe heeft geen enkele gemeente een dergelijke verordening.Vergunninghouders waren tot 1 juli 2017 ook in de Huisvestingswet opgenomen als verplichte urgentiecategorie. De politiek paste dit onlangs aan, omdat veel mensen er moeite mee hadden dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning eerder een huis kregen dan autochtone Nederlanders die al lang op een wachtlijst staan.Ondanks de afschaffing van de verplichte urgentiecategorie hebben Nederlandse gemeenten wel de wettelijke verplichting om vergunninghouders van een huis te voorzien.In 2016 diende waarnemend minister Stef Blok een wetswijziging in die er voor zou zorgen dat de voorrangsprocedure afgeschaft zou worden. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat van de 176 gemeenten er nog steeds 174 voorrang geven aan statushouders.Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, liet gisteren weten dat de wetswijziging 'niet heeft geleid tot het op grote schaal schrappen van de vergunninghouders als urgentiecategorie'.