Honderdzestig leerlingen schilderen enorm kunstwerk in Emmen De verfbussen vlogen erdoor (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) 'Soms lijkt iets per ongeluk op de Cobra-stijl' (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Een grappige vogel (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

EMMEN - Honderdzestig leerlingen van het Carmel College in Emmen hebben deze week gewerkt aan een gigantisch schilderij in 't Lab van Centrum Beeldende Kunst (CBK). Het eindresultaat: Panomara Carmel.

Geschreven door Dylan de Lange

De muren waren maandagochtend nog helemaal wit, maar inmiddels is er bijna geen lege plek meer te vinden. Vanmiddag kwam de laatste groep leerlingen langs om het project met verfkwasten af te sluiten.



Kunstweek

In het kader van Carmel Kunstweek hebben honderdzestig VMBO-leerlingen van maandag tot donderdag in groepjes van tien gewerkt aan het enorme schilderij op de vier muren. Het schilderij bestaat uit heel veel kleine kunstwerkjes.



Kunstenaar Jeroen van Doornik uit Zwolle begeleidde de leerlingen. "Ik sta ervan te kijken wat voor vaardigheid ze laten zien. Soms zie je heel realistische dingen, maar ook abstracte stijlen komen voorbij en soms ontstaat er per ongeluk iets waarvan je zou denken dat het een werk is uit de Cobra-stijl."



Witte T-shirts

Leerlingen Naisha en Savannah vinden het vooral belangrijk dat hun t-shirts niet onder de verfspatten komen. "Dat gaat niet zo goed, er zitten allemaal vlekken op!" Hoewel Naisha zichzelf niet creatief noemt, vindt ze het project wel leuk. Savannah laat zich inspireren door popzangeres Nicki Minaj en tekent 'Pills N Potions' op de muur: de titel van een van de hits van de Trinidadiaanse zangeres.



"Ik wil de leerlingen niet te veel sturen, want het is vooral de bedoeling om de fantasie de vrije loop te laten", vertelt Van Doornik. "Het resultaat is een vrij wonderlijk panorama met een heleboel verhalen."



Expositie

Marieke Meijerink van het CBK Emmen nodigt iedereen uit om het panorama met eigen ogen te komen bewonderen. "We zijn er erg blij mee. De expositie Panorama Carmel is te zien tot en met vrijdag 29 juli."



Het Centrum Beeldende Kunst is van woensdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.