Bouw Wildlandshotel in Emmen begonnen: 'Kroon op het centrum'

EMMEN - De bouw van het Wildlands-hotel van Fletcher en het daaraan vastzittende complex is begonnen. Vanmiddag was de openingshandeling.

In het gebouw komen onder meer grand café Het Postkantoor, bekend vanuit Hoogeveen, Sushi World en de Rabobank. Laatstgenoemde vestigt het hoofdkantoor van Zuidoost-Drenthe in het hotelcomplex.De bouw van hotel, grand café, restaurant, Rabobank en overige kantoorruimte gaat een dik jaar duren. In september 2019 moet alles klaar zijn. Vanmiddag werd op de locatie de eerste schep grond gegraven door de broer van projectontwikkelaar Peter van Dijk. Ook is een bord onthuld met de definitieve schets."Het is een stoer, elegant gebouw: een mix van de entree van het theater, Wildlands en winkelcentrum de Weiert. Er wordt nu een stedenbouwkundig gevuld", aldus Peter van Dijk. "Het wordt gebouwd met wittige stenen met lichtgrijs en het heeft goud- en koperkleurige elementen. En veel glas. Echt de kroon op het centrum van Emmen."De parkeergarage Willinkplein wordt verder uitgediept zodat de auto's die nu op het zuiden van het Willinkplein stonden, op wat nu de bouwplaats is, onder de grond kunnen parkeren. Het hotel krijgt 88 kamers in het thema van Wildlands.Het dak wordt groen, in overleg met de bewoners van de omliggende flats. Een eerder plan voor een hoger gebouw met ronde daken, net als het Atlas Theater, sneuvelde. "Dat was voor de bewoners echt een onoverkomelijk punt", vertelt Van Dijk. "We mochten wel hoger bouwen van het bestemmingsplan, maar je wil er met elkaar goed uitkomen. We hebben ongeveer zeven sessies gehad en zijn er goed uitgekomen."Op de hoek van de Weerdingestraat en de Hondsrugweg komt de 61 meter hoge woontoren. Van Dijk hoopte eerder te kunnen beginnen met bouwen, maar koos ervoor om het gebouw op het Raadhuisplein eerst af te ronden. "En dan beginnen we over zes weken met de toren. Dan ben ik al met al zo'n vijf jaar met twee grote projecten bezig geweest", zegt hij.