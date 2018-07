Rekenkamer onderzoekt ijsbaan-zwembadplan Hoogeveen

HOOGEVEEN - De Hoogeveense Rekenkamer gaat vanaf morgen onafhankelijk onderzoek doen naar de haalbaarheid van het plan om in Hoogeveen een nieuw zwembad en een ijsbaan te bouwen.

Dat laat voorzitter van de Rekenkamer Elias de Haan weten. Het onderzoek wordt volgens De Haan door alle fractievoorzitters gesteund.Het onderzoek kan volgens De Haan gehouden worden, omdat de onderzoekscriteria voldoen aan drie eisen van de Rekenkamer: er is een financiële uitdaging voor de gemeente, er is een maatschappelijk belang voor Hoogeveen en er zijn politieke spanningen die rondom het plan ontstaan. De gemeenteraad is erg kritisch over de financiering van het plan.Eerder werd duidelijk dat de combinatie van een ijsbaan en een zwembad 32 miljoen euro zal kosten en dat niet uitgesloten kan worden dat die kosten nog hoger zullen uitvallen . Daarvan zal de gemeente zelf twintig miljoen moeten betalen. De PvdA diende een motie in om de Rekenkamer het plan te laten doorrekenen. Dat gaat nu gebeuren.De Rekenkamer streeft ernaar het onderzoek begin september te hebben voltooid, maar wil daar geen garanties voor geven vanwege de zomerperiode.Hoogeveen wil de bouw van de ijsbaan en het zwembad in september aanbesteden. Eerder waren er ook al vragen over de krappe tijdsplanning die gemeente hanteert. Hoe dit onderzoek daarin gaat passen, is niet duidelijk.