Deel dit artikel:











Bouw zonneparken Borger-Odoorn stap dichterbij door overeenkomst met Astron De bouw van acht zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn is een flinke stap dichterbij gekomen (foto: RTV Drenthe)

EXLOO - De bouw van acht zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn is een flinke stap dichterbij gekomen. De plannen waren even geparkeerd, maar kunnen nu alsnog in procedure komen, omdat er afspraken zijn gemaakt met beheerder Astron van het Lofar-antennenetwerk.

Geschreven door Steven Stegen





Storing

Bij Lofar bestond de vrees dat de zonneparken, in combinatie met het geplande



Volgens Buijtelaar hebben de betrokkenen daar nu goede afspraken over gemaakt. "Door enerzijds de straling te beperken en anderzijds technische maatregelen te nemen."



Lees ook: Borger-Odoorn wil 'beheerste groei' zonneakkers

De wethouder verwacht dat de gemeenteraad hierdoor nog in september groen licht kan geven voor de acht zonneparken. Die kunnen dan vanaf oktober meedingen om de benodigde SDE-subsidie in de wacht te slepen. Het gaat onder andere om een zonnepark van 96 hectare op de voormalige vloeivelden van Avebe bij Nieuw-Buinen. Dat maakte wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn vanavond bekend tijdens de gemeenteraad. Het college presenteerde de stand van zaken rond zonneparken. Vorige maand was de conclusie nog dat een groot aantal plannen vooralsnog niet door konden gaan, vanwege mogelijke storing op de antennes van Lofar. "Maar de partijen hebben daar nu een overeenkomst over gesloten", aldus de wethouder van Gemeentebelangen.Bij Lofar bestond de vrees dat de zonneparken, in combinatie met het geplande windpark in de Veenkoloniën , voor te veel elektromagnetische storing zou kunnen zorgen. Rond de antennes zijn zones ingesteld, die dit soort storingen juist moeten voorkomen. Een deel van de zonneparken valt binnen die cirkels.Volgens Buijtelaar hebben de betrokkenen daar nu goede afspraken over gemaakt. "Door enerzijds de straling te beperken en anderzijds technische maatregelen te nemen."De wethouder verwacht dat de gemeenteraad hierdoor nog in september groen licht kan geven voor de acht zonneparken. Die kunnen dan vanaf oktober meedingen om de benodigde SDE-subsidie in de wacht te slepen. Het gaat onder andere om een zonnepark van 96 hectare op de voormalige vloeivelden van Avebe bij Nieuw-Buinen.