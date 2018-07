Deel dit artikel:











Borger-Odoorn: Recreatieschap Drenthe moet meer doen voor mensen met beperking Borger-Odoorn vindt unaniem dat er binnen het Recreatieschap Drenthe meer aandacht moet komen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking (foto: Pixabay.com)

EXLOO - De gemeenteraad van Borger-Odoorn vindt unaniem dat er binnen het Recreatieschap Drenthe meer aandacht moet komen voor het thema toegankelijkheid voor mensen met een beperking. "Het zou een speerpunt moeten zijn, maar we lezen er niks over", aldus Henk Zwiep van de PvdA.

De PvdA en het CDA kaartten de kwestie aan bij het bespreken van de begroting van het Recreatieschap. De partijen vinden dat het gemeentebestuur moet aansturen op meer actie om recreatieve voorzieningen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. De rest van de raad steunt dat.



'Geen letter'

"Vorig jaar stond er in de plannen nog een passage over, maar deze keer geen letter. Dat is teleurstellend en dat moet anders", vindt fractievoorzitter Henk Zwiep van de PvdA. Hij vindt dat niet alleen fysieke maatregelen nodig zijn, maar dat er ook gekeken moet worden naar digitale bereikbaarheid.