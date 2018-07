Geen financiële steun van gemeente Emmen en provincie Drenthe voor winkel Eerlijk Drenthe

EMMEN - De door scholieren gerunde winkel Eerlijk Drenthe hoeft de hand niet op te houden bij de gemeente Emmen. Wel staat de gemeente ervoor open om mee te denken over een oplossing voor de met sluiting bedreigde winkel.

De winkel van PRO Emmen aan de Baander gaat eind dit jaar dicht, omdat het te duur is voor de school."Daar komt nog bij dat ook op onze school de krimp merkbaar wordt en er dus minder leerlingen bij komen. We hebben dus de keuze: of een klas samenvoegen of afscheid nemen van onze winkel. Wij zijn blij met en trots op Eerlijk Drenthe, maar als we moeten kiezen tussen ondernemen en onderwijs dan is de keuze snel gemaakt", liet directeur Nico van Luik van PRO Emmen eerder weten.In de winkel doen leerlingen werkervaring op, zodat ze gemakkelijker betaald werk vinden. Volgens de gemeente heeft PRO Emmen geen subsidieverzoek ingediend voor de winkel. Dat hoeft ook niet te gebeuren: de gemeente heeft geen directe bemoeienis met de school voor praktijkonderwijs, omdat de financiering via de Rijksoverheid loopt.Ook van de provincie Drenthe hoeft Eerlijk Drenthe weinig te verwachten. Een woordvoerder van gedeputeerde Jumelet laat weten: "Uiteraard heeft Eerlijk Drenthe ook onze sympathie. Wij nemen geregeld producten van hen af voor onder andere relatiegeschenken. Er is verder geen directe subsidierelatie tussen de provincie Drenthe en de school."Eerlijk Drenthe opende in 2015. In de winkel worden biologische streekproducten en op zorgboerderijen gemaakte souvenirs verkocht. De huur wordt binnenkort opgezegd en als niemand anders de winkel aan de Baander overneemt, gaan de deuren eind dit jaar dicht.