Tweede Kamer vindt oplossing voor zeldzame koeienrassen

DEN HAAG - Landbouwminister Carola Schouten gaat houders van zeldzame koeienrassen als de lakenvelder deels proberen te ontzien wat betreft de nieuwe fosfaatregeling.

De Tweede Kamer nam vandaag een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber aan, waarin de regering zich verplicht te gaan overleggen met de provincies om subsidiegeld in te zetten om de betreffende veehouders te beschermen.De aangedragen oplossing geldt voor melkvee. Eerder stelde minister Schouten vleeskoeien al vrij van de fosfaatregels.Zeldzame koeienrassen dreigen uit de Nederlandse weilanden te verdwijnen. Hun aantal is in korte tijd al met veertig procent afgenomen. De problemen voor boeren met zeldzame koeienrassen begonnen in 2015, toen het melkquotum werd afgeschaft. Boeren mochten meer melk produceren en schaften meer koeien aan.Daardoor nam de mestproductie en daarmee het fosfaat toe. Om het tij te keren moesten boeren betalen voor de fosfaat in mest. Doordat bijzondere koeienrassen minder opbrengen, kwamen boeren met dit vee in de knel.De steun vanuit de provincie kan volgens Schouten pas vanaf 2020 geregeld worden. Daardoor moeten de melkveehouders nog minimaal twee jaar volhouden.