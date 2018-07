Jan de Jonge gaat voor promotie met Eskişehirspor

VOETBAL - Jan de Jonge gaat komend seizoen aan de slag bij het Turkse Eskişehirspor, en die club heeft maar één ambitie. "Promoveren. Dat was wel heel duidelijk", aldus De Jonge.

Jan de Jonge aan de slag in Turkije

Eskişehirspor degradeerde twee jaar geleden en speelt in de Turkse tweede divisie. Daarin eindigde het afgelopen jaar als veertiende. Volgend seizoen hoopt de club weer in de Süper Lig te spelen. Waar die ambitie precies op gebaseerd is, kan De Jonge niet zeggen, omdat hij nog maar net is begonnen, maar de Emmenaar ziet wel potentie bij zijn nieuwe werkgever."Het complex is supermodern en groot. Ik heb een paar dagen op het trainingscomplex overnacht, daar zit een hotel bij met alles erop en eraan. Het is verbazingwekkend mooi", zegt hij. De Jonge gaat als veldtrainer aan de slag bij de club en werkte al een paar trainingen af. "Dat vind ik ook het leukst om te doen. Om een groep te kneden en om met het eerste elftal en een aantal heel goede jeugdspelers aan het werk te zijn."Of hij een goede klik heeft met de spelersgroep kan De Jonge nog niet zeggen, maar hij heeft er vertrouwen in. "Ik heb daar meestal niet zo'n last van. Ik vind het wel belangrijk als je spelers beter wilt maken, dat je ook een goede band met ze hebt. Dat is me de afgelopen bijna 35 jaar wel goed afgegaan, dus dat zal nu niet anders worden, denk ik."