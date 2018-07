Deel dit artikel:











Aflevering 2: Anice Das Schaatster Anice Das gaat op pad met Loes

Schaatster Anice Das stapt deze keer bij Loes in de kever. Ze is geboren in de Indiase stad Mumbay en als ze acht maanden oud is, wordt ze samen met haar tweelingzus geadopteerd. Ze groeit op in Assen en na een schaatsles met haar schoolklas op de ijsbaan in Witten is ze verkocht. Ze houdt alleen niet zo van kou… In 2018 mag ze voor het eerst naar de Olympische Spelen en meteen daarna reist ze met haar zus naar India om haar biologische ouders te zoeken. Hoe was deze roerige periode voor haar? En hoe ziet ze haar toekomst in de schaatssport voor zich nu ze nog geen nieuw team heeft?

Foto's

