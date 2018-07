Opnames in Westerbork voor theatervoorstelling over Molukkers

HOOGHALEN - In voormalig Kamp Westerbork worden volgende week zaterdag opnames gemaakt voor het theaterstuk 'Aan de andere kant'. De voorstelling vertelt het verhaal over de Nederlands-Molukse geschiedenis. Het is een drieluik, waarbij elk jaar één voorstelling wordt opgevoerd.

Dit eerste deel gaat over de periode dat de Molukkers aankwamen in de jaren 50 en de periode dat ze in de woonoorden leefdenDe filmopnamen uit Westerbork worden gebruikt bij de voorstelling, vertelt Rosa Veldman van het theaterproject. "De opnames zijn bedoeld om sfeer aan te geven. Ze zijn onderdeel van het decor van de voorstelling. Het is een mooie manier om scènes neer te zetten met middelen die je op een podium niet hebt."In Westerbork wordt een badscène opgenomen. "In de woonoorden waren vaak gezamenlijke badhuizen waar iedereen zich moest wassen. En in deze badscène wassen moeders en oma's hun kinderen en kleinkinderen. Een mooie scène, want op dat moment konden ze even hun problemen vergeten", aldus Veldman.Een paar weken geleden is de aankomst in Rotterdam al opgenomen, in de haven van Delfzijl . Daar waren toen veertig figuranten, de meesten met een Molukse achtergrond. "Mensen waren toen echt ontroerd", vertelt Veldman."Nederlanders en Molukkers hebben een heel lange geschiedenis met elkaar die eeuwen geleden is begonnen", zegt Veldman. "We willen die twee groepen met elkaar verbinden, laten zien: wat is jouw verhaal. Nu laten we de Molukse kant zien, en we hopen dat Nederlanders meer begrip krijgen voor wat zich de afgelopen decennia heeft afgespeeld."