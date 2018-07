Deel dit artikel:











FC Emmen oefent vanavond voor het eerst FC Emmen speelt vanavond haar eerste oefenduel in de voorbereiding (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Na anderhalve week training speelt FC Emmen vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tegenstander is zondagderdeklasser SVV'04 uit Schoonebeek.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De wedstrijd tussen de amateurclub en de eredivisieclub begint om 19.00 uur.



Toegang

Het sportpark is vanaf 17.30 uur geopend. De toegangsprijzen zijn € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar en € 5,00 voor iedereen van 13 jaar en ouder.



Kom op tijd!

Gezien de verwachte drukte is het advies om op tijd te komen en zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Bij Sporthal De Kampen zal voldoende ruimte zijn om de fietsen te stallen. Voor auto's is er gelegenheid te parkeren op het grasveld van het oude 'Mavo-terrein' aan De Pienhoek.