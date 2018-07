Toer de Loes met Bert Visscher: 'Vroeger speelde ik voor lege zalen'

ASSEN - Toer de Loes is terug! Presentatrice Loes van der Laan stapt voor het derde seizoen in een Kever. Samen met bekende gasten rijdt ze naar hun favoriete plek in Drenthe en onderweg komen de mooiste verhalen ter sprake.

De eerste aflevering van de nieuwe reeks is met cabaretier Bert Visscher. Da's toch geen Drent, zou je zeggen? Klopt, Visscher is een echte Groninger."Maar de twee provincies liggen tegen elkaar aan. Ik heb vroeger heel vaak op campings aan het Zuidlaardermeer gestaan, waar ik zeilde. Ook ging ik uit in Zuidlaren. Ik heb toch wel twintig jaar in die omgeving gezeten." In Toer de Loes zie je of Visscher na al die jaren nog steeds een beetje kan zeilen.Onderweg naar het meer vertelt de cabaretier over zijn carrière. "Ik kwam vroeger weleens om 5.00 uur 's nachts thuis. Had ik voor niemand gespeeld." Nadat hij op televisie te zien was, ging het ineens heel hard.Visscher wordt tegenwoordig gezien als een van de grootste cabaretiers van het land. Hij is zó populair dat zijn shows vaak al uitverkocht zijn voordat hij de eerste grappen überhaupt heeft bedacht. "Nou, dan ga ik dood hoor", lacht hij.De Groninger doet niet alles in z'n eentje. Met 'Don Pescatore and his Alcatraz Orchestra' geeft hij swingende voorstellingen in de theaters. Rond kerst is hij op de planken te zien met Sneuwitje en een stuk of Zeven Dwergen . "Dat is echt ontzettend leuk om te doen", aldus Visscher.Benieuwd wat Bert Visscher nog meer te vertellen heeft aan Loes? Kijk dan vanaf 17.10 uur naar TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald.Kijk voor meer informatie op de website toerdeloes.nl