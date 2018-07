Stelling: Tom Dumoulin wint de Tour de France

ASSEN - "Ik hoop al jaren op Nederlands geel en als één man het zou kunnen op dit moment, dan is het Tom Dumoulin", zegt Tour de France-verslaggever Herbert Dijkstra.

Dumoulin won vorig jaar de Giro, dus hij heeft het in zich, denkt Dijkstra. "Hij heeft een grote ronde gewonnen en dat maakt hem meteen tot potentiële winnaar van de Tour de France."