Kippen losgelaten in bos bij Hooghalen

HOOGHALEN - In de boswachterij van Hooghalen zijn drie kippen losgelaten. Boswachter Tjeerd Langhout vermoedt dat de kippen gedumpt zijn vanwege de vakantie.

De boswachter spotte de dieren gisteren. Hij reageert verontwaardigd. "Vakantietijd? Verdorie moeten we weer oppas regelen voor de kippen. Ach we laten ze we los in het bos", schrijft hij op Twitter."Ik vind het triest. Het gebeurt wel vaker dat mensen dieren loslaten. Vorig jaar werden er konijnen gedumpt. Als je een dier neemt, dan moet je er ook voor zorgen", zegt de boswachter.Veel kan Langhout niet doen tegen de 'boskippen'. "We gaan ze niet vangen, maar laten ze gewoon lopen. Ik kan er veel tijd in steken, maar als ik dichterbij kom, dan gaan de kippen ervandoor."Bovendien is de overlevingskans van de kippen in het bos klein. Het is nog maar de vraag of ze dit weekend overleven. "Het kan zomaar zijn dat een vos de kippetjes opeet", zegt Langhout.