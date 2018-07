Deel dit artikel:











Werkstraf voor drugs- en wapenbezit Werkstraf voor drugs- en wapenbezit (foto: Wolter Klok /RTV Drenthe)

ASSEN - Een 27-jarige man uit Noordscheschut moet voor het op zak hebben van xtc-pillen, een vlindermes en een taser als straf 60 uur werken.

De spullen kwamen op 26 mei 2016 tijdens een verkeerscontrole in Broekhuizen bij Meppel aan het licht.



De controlerende agenten zagen de spullen bij de man in de auto liggen. Tegen hen zei de man dat hij het vlindermes gebruikte om appels te schillen. De taser was een ‘grappig zaklampje dat schokken afgaf’. De xtc-pillen gebruikte hij met vrienden op festivals en feestjes.



Een flinke hoeveelheid pillen, meende de rechter. De agenten vonden namelijk 121 stuks. Een handelsvoorraad, maar de man werd niet voor dealen vervolgd. De rechter hield rekening met de ouderdom van de zaak en dat de man zijn leven weer op de rit leek te hebben.