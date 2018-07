Deel dit artikel:











Paralympisch kampioen start in Emmen: Dit is de enige manier waarop ik kan fietsen Samen halen ze snelheden van 60 km/h. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) De racetandem is er klaar voor. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

EMMEN - Paralympisch kampioen Tristan Bangma stapt vanmiddag achterop de tandem in de strijd om de Paracycling World Cup in Emmen.

Bangma is slechtziend en moet daarom volledig vertrouwen op zijn piloot Cor van Leeuwen uit Borger. "Ik ben de ogen van Tristan. Ik stuur, ik schakel en ik rem voor hem", zegt hij.



Op het hoogste niveau

Op de vraag of hij dat niet eng vindt, antwoordt Bangma: "Nee, ik vertrouw Cor volledig. Daarbij is dit de enige manier waarop ik kan fietsen. Voor mij is het de oplossing om op het hoogste niveau te kunnen wielrennen."



En het duo gaat voor goud. Van Leeuwen: "Voor ons is dit een thuiswedstrijd, dus dan is het extra mooi om te winnen."



Paracycling

Paracycling is aangepast wielrennen voor renners met een handicap. Dat kan bijvoorbeeld op een driewieler, een tandem of ligfiets. Vandaag wordt de tijdrit verreden en zondag de wegrace.