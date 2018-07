Deel dit artikel:











Kinderdagverblijf in Assen ontruimd om 'gaslucht' [update] Bij een kinderdagverblijf in Assen is een gaslek ontstaan (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een kinderdagverblijf aan de Obrechtlaan in Assen is vanochtend ontruimd nadat een vreemde lucht werd geroken op het schoolplein.

Medewerkers van het kinderdagverblijf dachten dat het een gaslucht was. De brandweer heeft inmiddels metingen gedaan waaruit blijkt dat niet om gas gaat. Waar de lucht dan wel vandaan komt, is nog onbekend.



De kinderen zijn opgevangen in de achterliggende school.