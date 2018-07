Krijgt de moeder van Sharleyne 10 jaar gevangenisstraf?

ASSEN/HOOGEVEEN - Krijgt de moeder van de 8-jarige Sharleyne straf of wordt ze vrijgesproken? De rechtbank in Assen doet morgenmiddag uitspraak in de zaak.

Heleen J. (38) uit Hoogeveen stond vorige maand terecht, omdat het Openbaar Ministerie (OM) ervan overtuigd is dat zij haar dochter in de nacht van 8 juni 2015 heeft gewurgd en daarna van flat De Arend heeft gegooid. Het OM eiste drie weken geleden tien jaar gevangenisstraf tegen de moeder van Sharleyne.Volgens het OM is sprake van doodslag, geen moord, omdat er geen bewijs is dat Heleen J. een vooropgezet plan had. J. was alleen met haar dochter in de woning die nacht. Daarom is zij volgens de officieren van justitie de enige mogelijke verdachte. De andere twee mogelijke scenario's, een ongeluk en zelfdoding, zijn volgens het OM niet aannemelijk.Officier van justitie Oebele Brouwer benadrukte in zijn betoog dat Heleen J. zich niet altijd gedroeg als goede moeder. "Er waren momenten dat haar eigen pleziertjes - drank, mannen - hoger op haar lijstje stonden dan Sharleyne." Ook in de nacht van de val van Sharleyne bleek ze erg veel gedronken te hebben.Het belangrijkste bewijs komt volgens het Openbaar Ministerie van de Belgische forensische deskundige Dingeman Rijken, die stelt dat puntbloedingen in de ogen van Sharleyne en bloeduitstortingen in de hals wijzen op verwurging.Een forensisch patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die Sharleynes lichaam in 2015 zelf heeft onderzocht, zegt dat al het letsel door de val kan worden verklaard. Een tweede NFI-patholoog, die op verzoek van de rechtbank eerder dit jaar beide onderzoeken met elkaar vergeleek, is het eens met haar Nederlandse collega. Kortom: de deskundigen bieden weinig duidelijkheid.De rechtbank in Assen trok vier dagen uit om de zaak te behandelen. Heleen J. is gehoord, deskundigen kwamen aan het woord en het dossier is uitgebreid besproken, maar bijna alles lijkt op meerdere manieren te verklaren en niets wijst direct in de richting van J.Ruim twee jaar lang heeft ze gezwegen over wat er volgens haar is gebeurd in de nacht van 8 juni 2015. Ze praatte niet met de politie. Pas in oktober vorig jaar, toen ze opnieuw werd opgepakt, vertelde de moeder van Sharlyene bij de rechter-commissaris over haar herinneringen.J. werd wakker die nacht, voelde het tochten in haar slaapkamer, ging uit bed en ontdekte dat Sharleynes bed leeg was en haar slaapkamerraam helemaal open stond. Ze zocht in huis, keek op de galerij en daarna over de reling. “Toen zag ik haar liggen. Daarna werd alles zwart”, aldus de Hoogeveense.Advocaat Paul van Jaarsveld, die Heleen J. bijstaat, denkt dat nooit duidelijk zal worden wat er die fatale avond precies gebeurd is. De reden daarvoor is volgens hem het 'formidabel slecht' uitgevoerde onderzoek van de politie.De politie en het Openbaar Ministerie hadden volgens Van Jaarsveld tijdens het onderzoek last van een tunnelvisie: "Het leek niet nodig om een grootschalig onderzoek te doen, omdat er al een verdachte was opgepakt."De vader van Sharleyne, Victor Remouchamps claimt een schadevergoeding van 100.000 euro van Heleen J. Zijn advocaat Sébas Diekstra vindt het bewijs tegen haar overweldigend. Het kan volgens de twee niet anders dan dat Remouchamps’ ex Heleen J. hun dochter heeft gedood.Het Openbaar Ministerie wilde in eerste instantie geen zaak beginnen tegen de moeder van Sharleyne omdat er onvoldoende bewijs was. Remouchamps startte daarop een procedure bij het gerechtshof, dat vond dat er wel een rechtszaak moest komen.