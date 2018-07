Deel dit artikel:











Inwoner Elp moedeloos van gedoe rond bouw schuurwoning voor jong en oud Het huis in Elp waarbij een schuurwoning moet komen op de plek waar een oude kapschuur stond (RTV Drenthe)

ELP/BEILEN - In het hart van Elp een schuurwoning terugbouwen voor jong en oud, op de plek van een oude kapschuur met asbest, is een regelrecht drama. Na twee jaar strijd is Ernest Wiersma er moedeloos van en luidt hij de noodklok bij politiek Midden-Drenthe.

Geschreven door Margriet Benak

Volgens Wiersma roepen Drentse plattelandsgemeenten om het hardst dat ze er alles aan doen om leegloop van de dorpen te voorkomen. "Daarom zouden ze graag willen dat vooral de jeugd, maar ook de ouderen, zo lang mogelijk in het eigen dorp blijven wonen. Het liefst dus bij elkaar met zorg om de hoek. Maar wat ze belijden met de mond, blijkt in praktijk vele malen weerbarstiger", aldus Wiersma



Kapschuur met asbest weg

Wat is er aan de hand in Elp? Aan de Hoofdstraat, middenin in het dorp, heeft Wiersma een ferme kapschuur met flink wat asbest gesloopt, waarna er een schuurwoning voor teruggebouwd zou worden, met daarin meerdere woningen. Wiersma zelf zou er gaan wonen, zoon met schoondochter, en z'n bejaarde ouders. "Dus direct zorg om de hoek, voor de oudjes, als het nodig is", stelt Wiersma. "Precies zoals het gemeentelijk beleid dat graag wil."



Zootje

Inmiddels is de Elper dik twee jaar verder, en worstelt hij nog altijd met de ambtenarij van Midden-Drenthe. Die is in zijn ogen 'telkens nieuwe regeltjes verzint, waardoor alles weer van voren af aan moet, ondanks toezeggingen en vervolgens met nieuwe argumenten komt waarom alles niet kan'. Wiersma vat het kort samen: "Het is een zootje."



Het echte verhaal is vele malen langer: "Ik krijg eerst de toezegging, dat men positief naar het plan kijkt. Als ik een goede architect neem, en overleg met de dorpsbouwmeester, zou ik groen licht krijgen. Dat doe ik, maar dan hoor ik heel lang niks. Dan blijkt dat de ambtenaar in kwestie te zijn vertrokken wegens een andere baan, wordt de zaak weer opgepakt, en volgen er ineens nieuwe mitsen en maren. Vervolgens is er toch weer instemming, met zelfs groen licht van de wethouder. Maar dan kan het plan ineens niet meer, zoals het er lag, vanwege het agrarische karakter, een open zichtlijn, en ga zo maar door."



Brandbrief over falend beleid

Wiersma rept over 'falend beleid, veroorzaakt door ambtelijke tegenwerking in Midden-Drenthe'. Hij stuurde deze week moegestreden een brandbrief naar de raad, waarin je als lezer verstrikt raakt in een kluwen van 'ambteliike regelarij'. D66 en Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork stelden er gisteravond vragen over aan de wethouder. Wiersma is er blij mee. Vooral omdat hij vanavond ook raadsfracties van meerdere partijen in Elp op bezoek krijgt, om de situatie met eigen ogen te aanschouwen.



Geen schoonheidsprijs

Verantwoordelijke wethouder Dennis Bouwman geeft toe dat het verhaal in Elp 'beslist geen schoonheidsprijs verdient'. "Laten we eerlijk zijn, en duidelijk: het proces is in dit dossier niet goed gelopen. Toen ik begin dit jaar merkte dat het niet goed zat, heb ik handschoen opgepakt, maar helaas mis ik die nuance in de brandbrief."



Excuses gemaakt

Wethouder Bouman komt woensdag met het afdelingshoofd langs bij Wiersma in Elp. "Die afspraak was trouwens al gemaakt, voordat deze brandbrief bij de raad terecht kwam." Volgens Bouwman zijn er al excuses gemaakt, en staat 'in principe het licht op groen'.



Wel is er een duidelijke voorwaarde, zegt de wethouder. De schuurwoning moet binnen het grijze bouwvlak, en niet voor een deel in het groen. Eigenaar Wiersma zegt daarover: "Dan komt de nieuwe schuurwoning dicht op de buren, een aannemer, en die is daar niet blij mee. Als we iets schuiven, naar het groen, is iedereen blij."



Wantrouwen en boosheid

Bouwman wil er spoedig uitkomen met de Elper. "Maar ik merk wantrouwen en boosheid over de gang van zaken."



Ook wil de wethouder uit deze kwestie in Elp lering trekken, om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. "Door meer actief meedenken met de burgers en zaken mogelijk maken. En dat kan met de nieuwe omgevingswet. Het gaat ons erom om inwoners en ondernemers te steunen, om de gemeente mooier te maken. Helaas ging dat in dit geval mis."



Goed einde te laat

Ernest Wiersma hoopt dat het verhaal alsnog een goed einde krijgt. Al komt het voor hemzelf, zijn ouders en zoon nu te laat. Wiersma rekende erop dat anno 2018 de schuurwoning er wel zou staan, na de eerste positieve reactie van Midden-Drenthe. Inmiddels is zijn vader overleden, woont zijn zoon elders, en verkast hijzelf ook.



Probleem is dat het voorhuis met bouwperceel, waar de kapschuur ooit stond, nog een kaal bouwperceel is, en onverkoopbaar dreigt door Midden-Drenthe's falende bouwbeleid. "Ik wil nu proberen het voor elkaar te boksen, voor degene die na mij komt."