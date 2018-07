'Subsidie zeldzame koeien is een stap in de goede richting'

RODEN - Een stap in de goede richting. Dat zegt Wim Ram van De Blakervelderhoeve in Roden over de oplossing voor zeldzame koeienrassen.

Landbouwminister Carola Schouten gaat houders van deze rassen proberen te ontzien voor wat betreft de fosfaatregeling. Ze vraagt provincies om de boeren subsidie te geven."We moeten afwachten wat er verder gaat gebeuren, maar het is een stap in de goede richting", zegt Ram. "Het hangt natuurlijk van de hoogte van de subsidie af en wat de fosfaatrechten gaan doen. Die stijgen nu in prijs.""Bovendien duurt het twee jaar voor we het geld krijgen", aldus Ram. "Dat kunnen we eigenlijk niet hebben .We zitten er nu om te springen. Maar we hebben nu een voet tussen de deur. Ze hebben erkend dat er een probleem is. Laten we er dan ook zo snel mogelijk mee aan de gang gaan. De ideale oplossing blijft natuurlijk zeldzame rassen helemaal vrij te stellen."