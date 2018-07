Deel dit artikel:











TT Museum krijgt mogelijk vaste plek In het TT-pop-upmuseum stonden onder meer historische motoren (foto: RTV Drenthe / Fred van Os) Twee motoren in het tijdelijke TT-museum (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - Het TT Museum krijgt mogelijk een vaste plek. Het bestuur van Stichting TT Museum is serieus in gesprek met een partij over de locatie.





Volgens het bestuur van de Stichting TT Museum heeft initiatiefnemer Sjoerd Looijenga daarmee de levensvatbaarheid van een TT-museum bewezen.



